رئيس سلطة المياه يبحث مع ممثل الحكومة الكندية افاق التعاون المستقبلي

رام الله/PNN – استقبل رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم السيد سكوت برودفوت ممثل كندا لدى السلطة الفلسطينية والسيدة اشلي دورس لبحث افاق التعاون بين الجانبين في دعم قطاع المياه ، ولاطلاع السيد برودفوت على الخطة الاستراتيجية للعام 2017 والمتعلقة بتطوير قطاعي المياه والصرف الصحي والهادفة الى تحقيق انجازات اكبر على ارض الواقع فيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي لا سيما ان سلطة المياه تنوي اقامة العديد من محطات المعالجة الجديدة استكمالا لاهدافها المرتبطة بالتخلص من المياه العادمة واثارها التدميرية على الصحة والبيئة والاستفادة من كميات المياه المعالجة واستخدامها في الزراعة.

كما اطلع الوزير غنيم الضيف على التطورات الجاري العمل بها من وضع الخطط وتنفيذ المشاريع لتطوير القطاع لا سيما المتعلقة بانقاذ قطاع غزة وما تم انجازه حتى اللحظة فيما يتعلق بمشروع محطة التحلية والاستعدادت التي تتم لانجاح مؤتمر المنوي عقده في شهر اذار والمتوقع من خلاله تأمين التمويل المالي المتبقى للتمكن من اقامة المحطة بمراحلها المختلفة،

وأكد م. غنيم الى اننا كفلسطينين لا نزال نعاني من العقبات التي يفرضها الجانب الاسرائيلي من خلال حرماننا من حقوقنا المائية وتعطيل مشاريع هامة كان من المفترض ان تنفذ في مناطق مختلفة.

وأعرب م. غنيم عن تقديره لايلاء الحكومة الكندية اهتماما كبيرا لقطاع المياه مؤكدا على ضرورة تطوير التعاون بين الطرفين في المستقبل القريب.