الدولار يحافظ على ارتفاعه بعد رأس السنة

رام الله/PNN – حافظ الدولار الأميركي على ارتفاعه في المعاملات المبكرة الثلاثاء، مع تصاعد الاحتمالات برفع الفائدة الأميركية هذ االعام، مواصلا تعافيه من خسائر سابقة.

وأدت أجازة رأس السنة في اليابان إلى هدوء في المعاملات المبكرة، لتترك الدولار حول مستوى ثابت بما يعادل 117.40 أمام الين، ارتفاعا عن الجمعة الماضية التي حقق في 116.05 مقابل الين.

كما ارتفع الدولار إلى 102.720 أمام سلة العملات الرئيسية.

وتراجع اليورو إلى 1.0475 دولار رغم بيانات التصنيع القوية، وخسر ما حققه يوم الجمعة عندما وصل إلى 1.0700 دولار.

المصدر: وكالات