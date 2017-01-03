الفيلسوف، عرَّاب الخراب

توفيق أبو شومر

كتابه الجديد، في العام الجديد 2017

هو أحد الفلاسفة والمفكرين المرموقين في العالم، ولد في الجزائر عام 1948 في عهد الاحتلال الفرنسي، من أسرة يهودية شرقية، ورث ثروة كبيرة من أبيه، هاجم بلده وموطنه، فرنسا في كتابه (الايدلوجيا الفرنسية) زعم أن اليساريين ماتوا بانتهاء الحركة الشيوعية، وأنهم انتقلوا لمهاجمة إسرائيل وأمريكا.

عمل مراسلا عسكريا، وأسهم في انفصال بنغلادش عن باكستان 1971 .

شجع التدخل العسكري لحلف الناتو في الحرب البوسنية 1990.

شبَّه الإسلام السياسي بالفاشية.

دعا للتدخل في الشؤون الإيرانية.

أسهم في انفصال جنوب السودان.

الفيلسوف الفرنسي واليهودي، برنارد هنري ليفي، سينشر عام 2017 كتابا جديدا ردا على اللاسامية ، وداعش، بعنوان(العبقرية اليهودية).

في الكتاب إشارة إلى أن اليهود هم المصدر الرئيس للمعارف والعلوم، يعود تاريخ عبقريتهم إلى تلمود راشي، وإلى الرمبام.

يقول برنارد هنري ليفي عن كتابه:

” الكتاب ملخص لحياتي،

اليهودية عمل واعتقاد، وليست عبادات”

زار إسرائيل عام 2010 وقال عن الجيش الإسرائيلي: ” إنه أكثر جيوش العالم أخلاقا”!

زار عام 2011 ليبيا في حراسة مشددة، وأسهم في تنسيق العمليات العسكرية ضد نظام القذافي، ودفع تكاليف زيارة الثوار الليبيين لفرنسا، وكان مستشارا للرئيس الفرنسي ساركوزي، وقف إلى جانبه، وهو يخطب في بنغازي.

يقول عن ابنيه:

” لم أُدرِّس ابنيَّ في معهد يهودي، ولكنني آمل أن ينتقلا من العلمانية إلى الحكمة والتراث اليهودي”