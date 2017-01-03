الأرصاد: الأحد القادم رياح عاصفة ودرجات الحرارة تصل للصفر

رام الله/PNN-وفقاً لتكهنات الأرصاد الجوية، يتواصل سقوط الأمطار المحلية شمالي فلسطين والمناطق الساحلية غداً الأربعاء.

والخميس يكون الجو بارداً جداً، فيما تكون الأجواء غائمة جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الجمعة.

والسبت يكون الجو في ساعات النهار غائم جزئياً وفي ساعات الليل يبدأ منخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً، ويبدأ سقوط الأمطار شمال فلسطين.

أما يوم الأحد المقبل، تشتد حدة الأمطار في الشمال، وهناك خشية من حدوث سيول، أما في مناطق الوسط والجنوب تهب رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كيلومتر في الساعة، ويكون الجو مغبراً ولكن في ساعات المساء يبدأ سقوط أمطار غزيرة في معظم مناطق فلسطين، ويكون الجو شديدة البرودة، وفي مناطق الشمال يرجح أن تصل درجات الحرارة للصفر، مع سقوط الثلوج على جبل الشيخ، وقمم جبال الجليل والضفة الغربية.