تعليق اجتماع مجلس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بسبب تأخير الاحتلال لأعضائه في المحافظات الجنوبية

القدس/PNN – أعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اللواء جبريل الرجوب، عن تعليق الاجتماع الرسمي للمكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم، الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء، بسبب تأخير إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلية للتصاريح اللازمة لأعضاء الاتحاد من المحافظات الجنوبية، وإعاقة حركتهم لساعات على معبر ايرز.

وكان الرجوب قد ترأس الجلسة الأولية للمكتب التنفيذي التي عُقدت صباح اليوم في مقر الاتحاد بالقدس، وسط غياب نائب الرئيس، إبراهيم ابو سليم، وأعضاء الاتحاد في المحافظات الجنوبية.

وقال الرجوب إن الاجتماع الرسمي لمجلس الاتحاد سيعقد غداً الأربعاء، بعد تعمد سلطات الاحتلال تأخير إصدار التصاريح اللازمة لهم للقدوم الى المحافظات الشمالية، الى جانب تعطيلهم لساعات على المعبر، مشيرا إلى أن مواعيد رزنامة الاتحاد قد صدرت في وقت سابق وتم اعتمادها في الاتحادين القاري والدولي لكرة القدم.

وأكد الرجوب أن التأخير المتعمد من قبل سلطات الاحتلال لأعضاء مجلس الاتحاد في المحافظات الجنوبية، يخالف كافة قوانين الفيفا، مشيرا إلى أن اتحاد كرة القدم سيخاطب الاتحادين الدولي والقاري لكرة القدم ولجنة الرقابة الدولية، من اجل وضعهم في صورة الانتهاكات المتواصلة بحق أسرة كرة القدم الفلسطينية والمطالبة بوضع حد لتلك الإنتهاكات.