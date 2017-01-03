بالفيديو : وحدة الظل التابعة للقسام احتجزت “شاليط” وكسرت قيد الأسرى

غزة/PNN – نشر موقع تابع لكتائب القسام تفاصيل حول وحدة القسام الأمنية السرية “وحدة الظل” التي يسند لها تأمين أسرى العدو، ودور ثلة من شهداء القسام في العملية الأضخم والأكثر تعقيداً في تاريخ الصراع مع العدو “عملية احتجاز الجندي شاليط” التي دارت فصولها على مدار أكثر من 5 سنوات

في مثل هذا اليوم وقبل عام سمح القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف “أبو خالد”، بالكشف عن أحد أهم وأكثر وحدات القسام الأمنية السرية “وحدة الظل” التي يسند لها تأمين أسرى العدو، ودور ثلة من شهداء القسام في العملية الأضخم والأكثر تعقيداً في تاريخ الصراع مع العدو “عملية احتجاز الجندي شاليط” التي دارت فصولها على مدار أكثر من 5 سنوات .

وكشفت كتائب القسام خلال مقطع فيديو بثته بتاريخ (3/1/2016)، تضمن صوراً جديدة للجندي شاليط، أن وحدة “الظل” ساهمت بشكل مباشر في أعقد عملية أمنية خاضتها المقاومة في تاريخ الصراع مع العدو.

وأضافت أن “الظل” هي احدى وحدات المهام الخاصة للقسام، وتأسست منذ 10 سنوات لاعتبارات عملياتيه في إطار مهمة كسر قيود الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو، وتابعت قائلة :”الوحدة بضباطها وجنودها هي بمثابة حلقة مفقودة ومهمتها الاساسية أن تظل على الدوام كذلك “.

وأوضحت أن اختيار مجاهدي هذه الوحدة بتم من كافة الألوية والتشكيلات القتالية وفق معايير دقيقة، ويتم اخضاعهم لاختبارات عديدة مباشرة وغير مباشرة.

وأشارت إلى أن من أبرز مهامها تأمين أسرى العدو الذين يقعون في أسر الكتائب، وإبقاؤهم في دائرة المجهول وإحباط جهود العدو المبذولة بهذا الخصوص، إضافةً لمعاملة أسرى العدو بكرامة واحترام وفق أحكام الاسلام وتوفير الرعاية التامة لهم المادية والمعنوية، مع الأخذ بعين الاعتبار معاملة العدو للأسرى المجاهدين، مؤكدة أن مجاهدي الوحدة يتمتعون بالحنكة العالية والخبرة الأمنية والكفاءة العالية .

شهداء الظل

وذكرت الكتائب خلال شريط الفيديو أن القادة الشهداء الميدانيين: سامي الحمايدة وعبدالله علي لبد وخالد أبو بكرة ومحمد رشيد داود وعبد الرحمن المباشر هم من أعضاء وحدة الظل، مشيدةً بالدور الريادي للقائدين الشهيدين محمد أبو شمالة ورائد العطار.

وختمت الكتائب مقطع الفيديو متسائلةً .. ما الذي تخبؤه وحدة الظل بقبضتها؟ وما المهام الموكلة لها؟ وكيف تعمل على مواكبة مهامها؟ ومتى ستفصح عن دور وإنجاز جديد؟

وأظهر الفيديو الذي عرضته الكتائب مشاهد للجندي الصهيوني شاليط وهو يشاهد التلفاز في محبسه وأثناء تناوله الطعام بالإضافة لقيامه بشواء اللحم مع عناصر وحدة “الظل”، كما يظهر أثناء حديثه مع مقاتلي الوحدة .

وأسرت كتائب القسام في يونيو عام 2006 الجندي الصهيوني جلعاد شاليط واحتجزته على مدار أكثر من 5 أعوام، وأفرجت عنه بموجب صفقة “وفاء الأحرار” لتبادل الأسرى بالإفراج عن 1050 أسيرًا من سجون الاحتلال في أكتوبر وديسمبر عام 2011.