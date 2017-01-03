بسيسو يفتتح معرض “إشارات بصرية” لنصر جوابرة

الخليل/PNN – افتتح وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو، بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق الثقافي الفلسطيني، معرض “إشارات بصرية” للفنان نصر جوابرة في قاعة الخليل بمتحف محمود درويش، مساء اليوم.

وقال بسيسو: بدعمنا لهذا المعرض هنا في رام الله، والذي يجوب عدة مدن فلسطينية، فإننا نكرس رسالة الثقافة الفلسطينية، ونساهم في الانتصار للإبداع الفلسطيني، وللمبدعين الفلسطينيين والمبدعات في كل المجالات.

وأضاف: نحن في وزارة الثقافة والصندوق الثقافي الفلسطيني نتطلع لدعم المزيد والمزيد من الإبداعات في شتى المجالات، وبينها الفن التشكيلي، لما يشكله من رسالة بصرية نستطيع من خلالها تحقيق المزيد من الحضور، والحفر عميقاً باتجاه تعميق إرثنا وهويتنا وثقافتنا.

من جانبه اشاد الفنان نصر جوابرة بدعم الوزارة والصندوق لهذا المعرض، لافتاً إلى أنه، ومن خلال لوحاته، يحاول الوصول إلى عمل فني معاصر يحمل تاريخنا الثقافي، ويعمل على إعادة إحيائه من جديد، مشدداً على تأويل لوحات المعرض هو من مهمة الجمهور، لكونه مفتوح على عديد التأويلات، والتي تختلف من شخص لآخر.

وحسب الفنان والناقد التشكيلي د. غازي انعيم، فإن جوابرة يقدم في معرضه هذا روحاً تجريبية واعية تبحث بالسطح التصويري بمخبرية معاصرة، توظف ما جادت به التكنولوجيا، وتكنولوجيا الصورة تحديداً، لبناء جمالي معاصر.