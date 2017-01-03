القناة 10: عملية حيفا صباح اليوم فدائية وليست جنائية

القدس/PNN ذكرت القناة العاشرة العبرية،ان شرطة الاحتلال وجهاز الشاباك، يقوم منذ ساعات مساء اليوم الثلاثاء، بعمليات بحث عن منفذ عمليتي إطلاق نار في مدينة حيفا، أسفرتا عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وأضافت القناة أن جهاز الشاباك يقوم بالبحث في هذه الأثناء عن منفذ العملية وأنه تم العثور على مسدس قرب مكان وقوع العملية.

وبينت أن عملية قتل المستوطن والعملية الأخرى التي أسفرت عن إصابة الحاخام يحيئيل إليوز كان يفصل بينهما 40 دقيقة من الزمن.

وكان قتل إسرائيلي وأصيب آخر صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة حيفا شمال الأراضي المحتلة عام 1948.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن القتيل الإسرائيلي يبلغ من العمر 45 عاما، بينما وصفت إصابة الآخر بالمتوسطة.