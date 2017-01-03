نتنياهو سيخضع مجددا للتحقيق بشبهات الفساد

القدس/PNN – بعد التحقيق معه يوم أمس، الإثنين، لساعات في مسكنه في القدس بشبهة تلقي الرشاوى، من المتوقع أن يجري محققو الشرطة تحقيقا آخر مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة القادم.

يشار إلى أن التحقيق قد تركز، يوم أمس، على ما اعتبر بأنه ‘شبهات خفيفة’ من بين الشبهات المنسوبة لنتنياهو، والتي تتضمن تلقي رشاوى وهدايا وامتيازات من رجال أعمال.

وادعى مقربون من نتنياهو أن الحديث عن رجلي أعمال يعتبران صديقين منذ سنوات طويلة، وأن ‘نوع الهدايا التي يجري الحديث عنها تافهة إلى الحد الأدنى’.

وكان نتنياهو قد نفى يوم أمس أن يكون الحديث عن مخالفة، في حين أن مقربين منه يدركون أن هناك أمورا أخطر، وذلك لأن الأمور التي كشف عنها يوم أمس لا تستدعي فتح تحقيق ضد رئيس حكومة.

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، كان قد أقر بعد التحقيق، يوم أمس، أن أن المعلومات التي أدت إلى التحقيق كان قد وصلت الشرطة منذ 3 شهور، إلا أنه أضاف أن معلومات أخرى وصلت في الشهر الأخير أتاحت المجال لإجراء التحقيق مع نتنياهو تحت طائلة التحذير.

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