طالت 27 مواطنا : الاحتلال يشن حملة اعتقالات فجرا

بيت لحم /محافظات/PNN/ شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية حملة مداهمات واعتقالات واستدعاءات لمقابلة مخابراتها في عدد من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية حيث طلت الاعتقالات 27 مواطنا فجر اليوم وفق ما افادت مصادر محلية فلسطينية .

واوضحت المصادر ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقل كل من الشبان فهد ياسين ومصعب قوزح وحسين أبو شنب وأسيد عوض وجميعهم من طولكرم

وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عمر ومحمود التلاحمة (شقيقي الشهيد ضياء التلاحمة) والشاب حمزة الشحاتيت من خُرسا جنوب الخليل كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أبو وردة كما تم أيضا اعتقال ثلاثة شبان من المخيم هذا الى جانب اعتقال إسلام أبو ريا من مخيم العروب والشاب أنس العلامي من بيت أمر والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وفي محافظة رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد النوباني من مزارع النوباني غرب رام الله كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب سعيد يوسف من قبيا غرب رام الله

وفي محافظة بيت لحم افادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد الشيخ من مدينة بيت لحم فيما قامت قوات الاحتلال باستدعاء الاسيرة المحررة ياسمين ابو سرور شقيقة الاسير عرفة ابو سرور من مخيم عايدة.

بدورها نقلت مصادر الاعلام العبري عن متحث احتلالي قوله انه و خلال ساعات الليل اعتقلت قوات الجيش وجهاز الأمن العام والشرطة ما اسمتهم ٢٥ مطلوبًا فلسطينيا في ارجاء الضفة الغربية حيث يشتبه في ١٦ منهم بالضلوع بنشاطات شعبية.

وبحسب ما اعلنته مصادر الاحتلال فقد ام اعتقال اربع مطلوبين في طولكرم وهم ينتمون لحركة حماس.

و في يعبد اعتقل مطلوب. وفي منطقة في الخلجان اعتقل ٣ مطلوبين و في قبية اعتقل مطلوب.

كما تم اعتقال مطلوب في مزارع النوباني اعتقل وهو من حركة حماس و في بير زيت اعتقل مطلوب و في خربة المصباح اعتقل مطلوبيْن و في بيت لحم اعتقل مطلوبيْن و في سعير اعتقل مطلوب من حماس و في العروب اعتقل مطلوب و في بيت امر اعتقل مطلوب و في الفوار اعتقل ٤ مطلوبين من بينهم ناشط في حماس و في خربة الطبقة اعتقل مطلوب من حماس و في خرسا اعتقل مطلوبيْن وفي ما نشره الاحتلال.

كما ادعى الاحتلال انه وخلال نشاط في قرية يعبد تم ضبط ٣ بنادق صيد وذخيرة وفِي نشاط اخر في بيت كحيل تم ضبط آلاف الشواقل التي يعود مصدرها الى منظمات ارهابية على حد وصف مصادر الاحتلال.