الاعلان عن مقتل ضابط اسرائيلي متاثرا بجراحه التي اصيب بالعدوان على غزة 

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ اعلنت اسرائيل عن مقتل احد ضباطها متاثرا بجراحه التي اصيب بها في الحرب الاخيرة على قطاع غزة قبل نحو عامان.

وقالت وسائل الاعلام العبرية صباح اليوم الاربعاء ان مصادر طبية اسرائيلية اعلنت عن وفاة الضابط الاسرائيلي حجاي بن آرية، وهو برتبة لواء متاثرا بالجراح التي أصيب في غزة في العام 2014، حيث توفي الليلة الماضية .

واوضحت المصادر ان الضابط وهو من قوات المظليين الخاصة و اصيب برصاصة قناص بالراس خلال المعارك التي كانت دائرة في القطاع ابان الحرب الاخيرة على غزة .

واوضحت المصادر ان حجاي بن اريه كان برتبة لواء في الجيش الاسرائيلي وخدم في عدة مواقع حساسة بالجيش الاسرائيلي قبل ان يتم ترقيته الى لواء في سلاح الاستطلاع بالمظليين حيث في الماضي رئيسا لوحدة التدريبات ماجلان، وعين قائدا لوحدة الاستطلاع في سلاح المظليين تكريما له بعد اصابته بجروح خطيرة في المعارك بغزة..