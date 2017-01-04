معاريف:نتنياهو يستعد لمنع مشروع قرار جديد بمجلس الامن وبوتين وعد بمساعدته لاحباطه

بيت لحم/ترجمة PNN/ قالت صحيفة معاريف الاسرائيلية ان المخاوف لدى رئيس الحكومة الاسرائيلية اخذة بالازدياد في الايام الاخيرة من اصدار مجلس الامن الدولي قرارا جديدا لادانة الاستيطان يتضمن اليات محددة لاعادة احياء عملية السلام قد يتم طرحه في السابع عشر من الشهر الجاري وفق المعطيات لدى الحكومة الاسرائيلية .

وقالت الصحيفة ان مشروع القرار قد يقدم عقب انتهاء مؤتمر باريس الدولي لاحياء عملية السلام حيث تسعى فرنسا وبعض الدول الى تحويل قرارات المؤتمر الدولي الى قرار اممي يعتمد توصيات المؤتمر الذي تنوي فرنسا عقده منتصف الشهر الجاري للخروج من المازق السياسي بالشرق الاوسط نتيجة توقف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية بسبب سياسات الاستيطان الاسرائيلي.

وبحسب مصادر سياسية اسرائيلية فقد بادر نتنياهو بالتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من اجل وقف وتعطيل القرار بمجلس الامن الدولي وحتى استخدام الفيتو الروسي بعد شعور اسرائيل ان ادارة اوباما التي لن يبقى لها سوى ايام قليلة في الحكم لن تعطل القرار الجديد.

واضافت الصحيفة ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعد رئيس حكومة الاحتلال بمساعدة روسيا في هذا الاطار دون اعاء مزيد من التفاصيل.