حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة فوق المناطق الشمالية

ويوم غد الخميس:

تنبأت أن يكون الجو، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة:

يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو السبت المقبل:

صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

كما تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية.