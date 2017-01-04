جيرو يشعر بخيبة أمل

ارسنال/PNN- يشعر أوليفييه جيرو، مهاجم أرسنال بخيبة أمل، رغم تقديمه واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، بعدما قاد فريقه لانتزاع تعادل مثير من بورنموث (3ـ3) أمس الثلاثاء، ضمن المرحلة الـ20 من البريميير ليج.

ونجح جيرو، في قيادة الجانرز للتعادل، عقب التأخر في النتيجة (3ـ0)، بعدما صنع هدفين، وسجل هدف التعادل في الدقيقة (91).

وقال جيرو، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “سعيد لمساعدة الفريق بتسجيلي هدف التعادل، لكن ما زلت أشعر بخيبة أمل”.

وأضاف الدولي الفرنسي: “من الجميل أن تعود للمباراة، لكن الطريقة التي لعبنا بها قبل نهاية المباراة، تدفعني للتفكير في أننا يجب أن نحقق نتائج أفضل”.

وتابع المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا: “على الأقل نحن تمكنَّا من العودة، وأظهرنا قوة عقلية عظيمة”.

ويحتل أرسنال المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بـ41 نقطة، بفارق 8 نقاط عن تشيلسي المتصدر، الذي يلعب مساء اليوم أمام توتنهام.

المصدر: كووورة.