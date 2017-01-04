ريال مدريد يواجه إشبيلية بقائمة تخلو من 5 نجوم

باريس/PNN- أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق لريال مدريد اختيار 19 لاعبًا لخوض مباراة إشبيلية مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

وتخلو قائمة الفريق الملكي من 5 نجوم، هم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإراحته، إضافة للمصابين بيبي، سيرجيو راموس، جاريث بيل، ماتيو كوفاسيتش.

كما تم استبعاد لاعب الوسط البرازيلي لوكاس سيلفا، حيث ضم زين الدين زيدان كل اللاعبين المتاحين بالفريق الأول، إضافة إلى النرويجي الشاب مارتن أوديجارد.

والقائمة تضم

حراسة المرمى: خيسوس نافاس، كيكو كاسيا، يانيز.

الدفاع : داني كارفاخال، رافائيل فاران، ناتشو فرنانديز، مارسيلو، فابيو كوينتراو، دانيلو.

الوسط: توني كروس، خاميس روديجيز، كاسيميرو، ماركو آسينسيو، لوكا مودريتش، مارتن أوديجارد، وإيسكو.

الهجوم: ألفارو موراتا، كريم بنزيمة، وماريانو ميخيا.

المصدر: كووورة.