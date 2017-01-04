نجم شاختار ينتظر الفرج من برشلونة

برشلونة/PNN- يسير مسؤولو نادي برشلونة الإسباني ببطء شديد نحو إتمام صفقة الشتاء، خلال فترة الانتقالات التي بدأت مع العام الجديد 2017.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية إن الكرواتي داريو سرنا نجم شاختار الأوكراني غادر إمارة دبي، لاستكمال إجازة أعياد الميلاد، متوجها إلى مدينة ميتكوفيتش مسقط رأسه، والتي تقع على الحدود بين كرواتيا والبوسنة والهرسك، ويمكنه من خلالها السفر مباشرة إلى برشلونة، حيث ينتظر الفرج والقرار الأخير.

وأضافت الصحيفة أن سرنا على تواصل دائم مع روبرتو فرنانديز السكرتير الرياضي للنادي الكتالوني، للتعرف على مصيره وتطور المفاوضات لضمه من نادي شاختار دونتسيك، لمعرفة إمكانية عودته إلى فريقه من عدمها، لخوض الدور الثاني من الدوري الأوكراني.

ويعد داريو سرنا (34 عامًا) أبرز الصفقات التي طلبها لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة على وجه السرعة، لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق في ظل عدم اقتناعه بقدرات أليكس فيدال، مما دفعه للاعتماد على لاعب الوسط سيرجي روبرتو في هذا المركز بعد رحيل البرازيلي داني ألفيس إلى يوفنتوس الإيطالي مطلع الموسم الجاري.

المصدر: كووورة.