وسط تظاهرات مؤيدة له: اليوم النطق بالحكم على الجندي ازاريا قاتل الشهيد الشريف بالخليل 

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية صباح اليوم الاربعاء ان عائلة الجندي الاسرائيلي الذي قام باعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف العام الماضي وصلت في وقت مبكر الى المحكمة الاسرائيلية حيث سيتم اليوم اصدار قرار الحكم النهائي بحق ابنها الجندي.

وقالت وسائل الاعلام العبرية ان الشرطة الاسرائيلية قامت بتنفيذ اجراءات امنية مشددة في محيط المحكمة وحول القضاة الذين سيصدرون القرار سيما ان منظمات واحزاب يمينية اسرائيلية دعت اليوم للتظاهر امام المحكمة في محاولة للتاثير على قرار القضاة حيث نشرت الشرطة اعداد كبيرة من افرادها في محيط المحكمة.

وقالت وسائل الاعلام العبرية المختلفة في عناوينها الرئيسية ان المحكمة ستحدد اليوم مصير الجندي المتهم بقتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، وسط تظاهرات مؤيدة للجندي ومطالبة بالإفراج عنه وفق ما قال موقع واللا العبري..

اما صحيفة هارتس الاسرائيلية فقد اشارت الى ان العقوبة القصوى للجندي المتهم بالقتل في الخليل تصل ل 20 عاماً، ولكن آخر جندي حوكم بهذه التهمة حكم بثماني سنوات.

م جهتها قالت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي ان قضية الجندي المتهم بالقتل في الخليل وهي القضية التي أشغلت الدولة ستصل لنهايتها اليوم الأربعاء.

اما صحف اليمين الاسرائيلي فقد اشارت الى امكانية تعرض الجندي القاتل الى ظلم وحاولت اظهار الم العائلة حيث كتبت صحيفة معاريف العبرية تقريرا بعنوان عائلة ازاريا المتهم بالقتل في الخليل، خائفون ويتألمون في انتظار قرار المحكمة.