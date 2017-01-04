أنواع من الرجال يصعب الارتباط بهم!

يحدث في مرات أن تكون الصفات الظاهرية لرجل الأحلام موجودة، لكن أشياء جانبية هنا وهناك تحول دون إتمام هذا الارتباط والقرب منه.

إليكِ بعض الأمور التي عليكِ مراجعة قراركِ بالارتباط إن كانت موجودة:

– إن كان الرجل يسبّب غضبكِ ونزقكِ بمجرد أن يتحدث أو يأكل أو يقدِم على أي تصرف. إذ كيف ستخوضين معه علاقة طويلة الأمد، فيما أنتِ تشعرين بهذا الاستياء؟

– في حال كان الرجل الذي تحبين يلجأ للعنف بمجرد تعرّضه لنوبة غضب صغيرة، فإن عليكِ مراجعة نفسكِ، حتى وإن لم يكن هذا الغضب موجهاً ضدكِ بالضرورة. مجرد أن يبدأ بتكسير الأشياء او طرق الأبواب، فإن هذه مؤشرات مخيفة.

– استخدام الألفاظ النابية، هذه من بين المحرّمات التي لا يجدر بكِ السكوت عنها؛ ذلك أن آثارها أعمق مما تتخيلين؛ إذ ستشعرين مع تقادم الوقت بفقدان احترام الذات، إن كنتِ تستمعين لهذه الشتائم والألفاظ وتسكتين.

– الرجل الكاذب واحد من الرجال الذين تستحيل العِشرة معهم. إذا ما ابتليتي برجل كاذب، يكذب في صغار الأمور وكبارها، فعليكِ الحذر؛ ذلك أن هذه مؤشرات على شخصية غير سوية وقد تقدِم على ارتكاب مخالفات وأمور أخرى أشد سوءاً.