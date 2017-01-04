مجموعة الاتصالات الفلسطينية تدعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل و الحماية الاجتماعية للعمال

غزة/PNN- افتتحت مجموعة الاتصالات الفلسطينية والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال قاعة فيديو كونفرنس تم تجهيزها بدعم من المجموعة ، وتم الافتتاح بحضور وزير العمل مأمون أبو شهلا وعمر شمالي مدير إدارة إقليم غزة بشركة جوال وخليل أبو سليم مدير إدارة إقليم غزة بشركة الاتصالات الفلسطينية و عوني الطويل مدير شركة حضارة بغزة ، وعدد من الطاقم الإداري للصندوق.

ورحب وزير العمل مأمون أبو شهلا بالحضور معرباً عن شكره لمجموعة الاتصالات الفلسطينية على دعمها للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال مؤكداً أن هذا الدعم سيعمل على تطوير العمل في الصندوق و الذي بدوره يعمل على تقليل نسب البطالة والفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية ومستوى أفضل للتنمية من خلال البرامج و المشاريع التي يعمل على تنفيذها بما يحقق التنمية المستدامة في فلسطين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الوطن .

بدوره أكد عمر شمالي مدير إدارة إقليم غزة بشركة جوال على أهمية دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل و الحماية الاجتماعية للعمال لما يقدمه من خدمات هامة في قطاع غزة و ليتمكن من الاستمرار في تقديم و تطوير خدماته للحد من البطالة، ونوه شمالي إلى أهمية المساهمة في تطوير المجتمع المحلي بكافة قطاعاته من خلال مشاريع المسؤولية الإجتماعية والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تطوير الافراد والاستثمار في الانسان الفلسطيني وتساهم في خلق فرص جديدة لتطوير اداء المؤسسات والخدمات المقدمة.

من جهته قال خليل أبو سليم مدير إدارة إقليم غزة بشركة الاتصالات أننا سنسعى دائماً لتنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم جميع القطاعات الهامة في المجتمع ، والإسهام في تعزيز الوسائل المتاحة لتطوير القطاعات الحيوية في فلسطين مؤكداً على اهمية دعم المؤسسات الفاعلة في المجتمع و ان المجموعة مستمرة في دعمها بما يحقق

التنمية المجتمعية عبر مشاريع تطويرية هامة او من خلال المبادرات والمشاريع التي تطلقها.