أوقاف طوباس تتفقد مساجد فروش بيت دجن وعين شبلي بالأغوار

طوباس/PNN- تفقدت مديرية اوقاف محافظة طوباس، اليوم الاربعاء، مساجد عين شبلي وفروش بيت دجن في الأغوار الوسطى، وثمن مشرف عام مديرية أوقاف محافظة طوباس والأغوار الشيخ محمد عبد الاله صمود أهالي الأغوار وثباتهم على أرضهم وتصديهم لسياسات الاحتلال التهويدية، ومشيدا بجهود العاملين بالمساجد، وتفانيهم في خدمة رسالة الاسلام والوطن.

وقال عبد الاله خلال الدرس الديني الذي القاه في مسجد عين شبلي ان وزارة الاوقاف والشؤون الدينية تولي اهتماما خاصا بمنطقة الاغوار من خلال بذل كافة الجهود وتذليل العقبات لخدمة بيوت الله ونشر رسالة المسجد ومدها بكل ما يلزمها وصيانتها.

واكد فضيلته خلال تفقده لمسجد فروش بيت دجن واطلاعه على ما تم انجازه من اجراءات اعادة اعمار المسجد على سعى مديريته لاتمام الاعمار بسرعة، انطلاقا من واجبها ورسالتها الدينية في اعمار بيوت الله ،موضحا أن إجراءات اعمار المسجد تسير كما هو مخطط لها بفضل الجهد الدؤوب الذي تقوم به لجنة اعمار المسجد ومديرية الأوقاف بالتعاون مع المجلس القروي وأهالي البلدة والدعم السخي الذي قدمه المحسنين وأهل الخير واعدا بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك