بالفيديو: عائلة الشهيد الشريف تتابع المحكمة: الادلة تثبت انه اعدم برصاص الجندي ازاريا

الخليل/PNN- تابعت عائلة الشهيد عبد الفتاح الشريف، اليوم الاربعاء، عبر وسائل الاعلام تفاصيل محاكمة الجندي الاسرائيلي اليئور ازاريا قاتل ابنها عبد الفتاح، حيث اعدمه برصاصة رغم اصابته وعدم تشكيله أي خطر.

وكانت محكمة الجندي ازاريا قد بدأت صباح اليوم وسط اجراءات امنية مشددة وبحضور عائلتة والعشرات من انصار اليمين المتطرف الذين طالبوا بالافراج عنه.

وبحسب التفاصيل الاولية لمداولات المحكمة التي ستصدر قرارها النهائي اليوم، فإن الشهيد عبد الفتاح الشريف قضى بالرصاصة الاخيرة التي أطلقها الجندي اليؤر ازاريا.

وقالت المصادر العبرية ان المحكمة اشارت الا ان ازاريا وجد مذنبا فيما لم يتم حتى الان تلاوة قرار المحكمة .

هذا وقام العشرات من انصار اليمين المتطرف باسرائيل باعمال عنف وشغب واعتدوا على مجموعة من الصحفيين ورجال الشرطة منددين بموقف المحكمة ومطالبين بتبرئة الجندي ازاريا .

وأشارت المصادر أن اقوال ازاريا ومحاموه متناقضة مما يضعف موقفه ويثبت موقف المحكمة، التي اشارت الى أن الشهيد الشريف كان مصابا ولم يشكل اي خطر.