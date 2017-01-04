وزيرة الاقتصاد الوطني تدعم مبادرة “انا مقاطع”

رام الله/PNN- أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأربعاء، على الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركائها لرفع ثقة المستهلك الفلسطيني بالمنتج الوطني واخذ حصته الحقيقة في السوق، خصوصاً ان المنتجات الفلسطينية تسوق حاليا إلى العديد من بلدان العالم.

وشددت الوزيرة خلال لقائها مديرية مدرسة بنت الازور ماجدة الفار، برفقة عدد من الطالبات على أهمية المبادرات الطلابية والشبابية في دعم المنتج الوطني، وتغير الصورة النمطية عنه وبلورة ثقافة داعمة ومساندة لجهود الحكومة الفلسطينية الرامية إلى النهوض بالمنتج الوطني لافتة إلى الاستعداد لوضع خطة مشتركة تضم فعاليات ونشاطات تثقيفية وتوعوية متخصصة في الترويج للمنتجات الفلسطينية.

بدورها استعرضت مديرة المدرسة المبادرة التي تنفذها الطالبات بعنوان” انا مقاطع” الهادفة إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية واستهلاك المنتجات الوطنية وغرس ثقافة مجتمعية داعمة للاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ سلسلة من النشاطات والفعاليات الطلابية، والتمكن من ترويج فلسطين دولياً معربة عن شكرها وتقديرها على احتضان الوزارة للمبادرات الطلابية وتقديم كل إشكال الدعم اللازمة.