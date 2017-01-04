كجزء من التطبيع: تركيا تشارك في معرض السياحة الاسرائيلي

رام الله/PNN- بعد 4 سنوات من الغياب بسبب التوترات بين البلدين، سيعود الى معرض السياحة الدولي في تركيا (IMTM) الذي سيعقد في فبراير شباط في إسرائيل أرض المعارض.

وتعتبر هذه المشاركة هي الأولى بعد قطيعة استمرت السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث لم يشارك في معرض السياحة الاسرائيلية أي صحاب فندق سياحي ولا أي شركة سياحية، وتأتي هذه المشاركة في محاولة من اصحاب الفنادق التركية خاصة في انطاليا الى رفع السياحة الاسرائيلية، خاصة في ظل الظروف التي تعانيها تركيا من تراجع السياحة بشكل كبير بعد الأزمة مع روسيا مؤخراً.

واستعاضت تركيا جزئيا عن السياحة الاسرائيلية الى أراضيها بالسياحة الروسية بعد ازمة العلاقات مع اسرائيل على خلفية سفينة مرمرة، وخلال السنوات الماضية كانت السياحة الروسية تشكل عصب السياحة في تركيا، وبعد تراجعها الكبير مؤخرا تأمل تركيا في استعادة السياحة الاسرائيلية التي كانت تشكل عصب السياحة لها خاصة في انطاليا.

ونشرت وزارة السياحة التركية مؤخرا تقريرا جاء فيه أن عام 2016 شهد وصول أكثر من ثلاثمئة ألف سائح من إسرائيل، بينما كان العدد في 2015 فقط 210 آلاف، بارتفاع بنسبة 32%، دون التفريق بين العرب واليهود. .