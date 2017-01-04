بلدية رام الله تطلق إسم المطران كبوتشي على أحد شوارع رام الله

رام الله/PNN- اعتمد مجلس بلدي رام الله في جلسته الاسبوعية برئاسة م. موسى حديد رئيس بلدية رام الله، وبحضور الأعضاء: ناديا حبش، كمال دعيبس، حربي الفروخ، رمزي ابو العظام، حسن أبو شلبك، امين عنابي، سامي الحصري، عمر عساف، فيصل درس، ماهر حنانيا، ومدير عام البلدية أحمد أبو لبن، تسمية شارع رئيسي في مدينة رام الله بإسم المطران هيلاريون كابوتشي تكريماً لهذا المناضل ولمواقفه الوطنية ودفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي جلسته رقم 45/2016 وبصفته اللجنة المحلية للابنية والتنظيم، اعتمد21 معاملة، منها 4 معاملات افراز شقق، ومعاملة توحيد وافراز أرض.

كما توقف المجلس البلدي على افتتاح وتفعيل مركز خدمة الجمهور وانطباعات المواطنين حول الإنجاز الذي مكنهم من توفير الجهد والوقت لهم بإتاحة تسديد الرسوم السنوية في مكان واحد وهو مركز خدمة الجمهور الجديد، بحيث تمكنت بلدية رام الله من خلال هذا الإنجاز تقديم كافة الخدمات للمواطنين دون الحاجة إلى التنقل بين الاقسام المختلفة للبلدية، إضافة إلى حصول المواطنين على خدماتهم بمهنية وشفافية عالية بسبب مأسسة التواصل بين المواطنين وطاقم البلدية، كما تم تجهيز مركز خدمة الجمهور بكافة الأنظمة والمعدات الحديثة التي من شأنها تقديم وإدارة المعلومات المقدمة بطريقة آلية. هذا ويضم المركز محطة لجهاز الدفاع المدني ولضريبة الاملاك ورخص المهن وبنك فلسطين، ونقطة الاستقبال والاقتراحات، حيث تم ايضا تمديد فترة الدوام من الساعة 8 صباحا وحتى السادسة مساء.

وعرض على المجلس البلدي تقرير المخالفات التنظيمية، الذي اتخذ جملة من القرارات التي من شأنها ضمان الحفاظ على القانون والنظام.

من جهة أخرى، عرض عضو المجلس البلدي عمر عساف تقرير لجنة الشؤون الثقافية والمجتمعية، كما عرض عضو المجلس البلدي م. كمال دعيبس تقرير لجنة رام الله خضراء ونظيفة على المجلس البلدي،الذي اتخذ عدة قرارات بهذا الشأن.

وأطلع عضو المجلس البلدي فيصل درس المجلس البلدي على تقرير اللجنة المكلفة بالقيام بجولة على مشروع تأهيل الطرق في البلدة القديمة.

هذا وعرض على المجلس البلدي تقرير دائرة الأبنية والتخطيط الحضري حول مشروع التسوية للأراضي،ويأتي ذلك لاحقا لأمر التسوية بإستكمال أعمال التسوية في حوض 14 وادي الدير، بحيث سيتم خلال الفترة القادمة البدء بأعمال التسوية والرفع المساحي للحوض المذكور.