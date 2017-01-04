“التأمين الوطنية” NIC تنفرد في القطاع التأميني الفلسطيني ضمن الشركات المدرجة لمؤشر القدس للعام 2017

رام الله/PNN- إنفردت شركة التأمين الوطنية NIC الشركة الرائدة في قطاع التأمين الفلسطيني بإختيارها ضمن عينة الشركات المدرجة المكونة لمؤشر القدس لعام 2017 كما أعلنت بورصة فلسطين في بيانها الصحفي بنهاية كانون الأول لعام 2016.

ويأتي هذا الإعلان بعد قيام بورصة فلسطين بالمراجعة السنوية للشركات الداخلة في معادلة إحتساب المؤشر، حيث ضمت العينة الجديدة 15 شركة مدرجة تمّ اختيارها بموجب المنهجية المعدلة المعتمدة في البورصة لإختيار الشركات الداخلة في العينة وتمثل العينة المختارة حوالي 83.5% من القيمة السوقية للشركات المدرجة.

من جانبه أكد مدير عام شركة التأمين الوطنية أحمد مشعشع عن أهمية إختيار شركة التأمين الوطنية لتكون ضمن الشركات المدرجة المكونة لمؤشر القدس للعام 2017 كشركة وحيدة من ضمن القطاع التأميني الفلسطيني وهذا إن دلّ فإنه يدل على القوة المالية للشركة حيث قامت بورصة فلسطين بتطبيق منهجية متكاملة لإختيار العينة وشركة التأمين الوطنية الوحيدة التي تأهلت ضمن عينة الشركات، وهذا شرف وإنجاز كبير لشركة التأمين الوطنية التي حققت الشروط والمعايير المثلى ليتم إختيارها ضمن الشركات المدرجة لمؤشر القدس لعام 2017.

وقد بارك الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة شركة التأمين الوطنية على هذا الإنجاز من خلال كتاب رسمي أرسل للشركة، وأشار عويضة إلى أن اختيار العينة تمّ بالإستناد إلى المنهجية المعتمدة لإختيار الشركات الداخلة في عينة المؤشر، حيث تم تطبيق المنهجية على نشاط تداول الشركات المدرجة خلال الفترة 01/01/2016 ولغاية 22/12/2016.

يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة NIC هي من أولى شركات التأمين الفلسطينية التي تأسست عام 1992، على يد مجموعة من رجال الأعمال و أهل الخبرة في مجال التأمين، و تعتبر الشركة من أكبر شركات التأمين في فلسطين، حيث حافظت الشركة على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر من 22 عاماً لتصبح الشركة صرحاً إقتصادياً قوياً، هذا وتعمل الشركة وفق محركات إستراتيجية للنمو تتمثل بالعمل على رفع كفاءة إجراءات العمل و ضبط جودة الخدمة و تعزيز الإستثمار في رأس المال البشري، و تقوية نظم إدارة المعلومات و الترويج الذكي المبتكر بالأضافة الى تعزيز دورها الريادي في التنمية المجتمعية من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة،حيث تقدم الشركة خدماتها للجمهور بشكل مباشر من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع انحاء فلسطين.