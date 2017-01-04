المصادقة في القراءة الاولى على قانون الفيسبوك

رام الله/PNN- قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الاربعاء، ان الهيئة العامة في الكنيست، صادقت بالقراءة الاولى، امس، على قانون “الفيسبوك” الذي بادر اليه وزيرا القضاء الاسرائيلية اييلت شكيد، والامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان. وحسب مشروع القانون يمكن لمحاكم الشؤون الادارية، وبناء على طلب من الدولة، ان تصدر امرا لشركة تزويد خدمات الانترنت كـ”جوجل” او الشبكة الاجتماعية “فيسبوك”، بإزالة منشورات محرضة من الشبكة. ويمكن اصدار امر كهذا في حال نشر مواد تشكل مخالفة جنائية، او تنطوي على تهديد ملموس لأمن المواطنين او امن الجمهور او امن الدولة.

وقالت شكيد ان التعاون مع الشبكات الاجتماعية سيساعد على تقليص المنشورات المحرضة التي تنشر يوميا على الشبكة، و”سينقل رسالة اجتماعية واضحة مفادها اننا لن نتسامح مع الدعوة الى العنف، حتى وان كان مجرد نص يظهر على الشاشة، لأنه يمكن لكلمة واحدة ان تقتل”.

وقال اردان انه “على الرغم من كون التحريض يقود الى الارهاب، الا ان الفيسبوك وشركات الانترنت لا تستجيب لكل توجهات الشرطة بإزالة مواد محرضة، واحيانا يتطلب الأمر وقتا طويلة حتى يتم ازالة المواد المحرضة. ولذلك فان القانون الجديد حتمي من اجل توفير الآليات التي تسمح لنا بالعمل فورا على ازالة المضامين التي يمكن ان تسبب اعمال ارهاب وقتل”.