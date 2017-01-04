قلقيلية: الشبيبة الطلابية تنظم حفلا في ذكرى انطلاقة فتح في ذكور مسقط الثانوية

قلقيلية/PNN- نظمت حركة الشبيبة الطلابية حفلا في ذكرى الانطلاقة الـ (52) لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وذلك في مدرسة ذكور مسقط الثانوية في قلقيلية، وبحضور ومشاركة ابو سائد قواس مسؤول حركة الشبيبة الطلابية في حركة فتح/ اقليم قلقيلية، وكادر من الحركة، ومحمد شغنوبي مدير المدرسة، والهيئة التدريسية وطلبة المدرسة.

والقى الطالب علي اياد نوفل كلمة حركة فتح اكد فيها استمرار المسيرة، والحفاظ على الثوابت حتى تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد مدير المدرسة محمد شغنوبي على الدور التاريخي لحركة فتح في قيادة معركة التحرر وبناء الدولة، ودورها الطليعي في كافة مفاصل الحركة الوطنية الفلسطينية.

من جانبه اشار ابو سائد قواس الى ان تنظيم الحفل يأتي في سياق انشطة حركة الشبيبة الطلابية لتعزيز الحس الوطني في المدارس، وبين الجيل الناشئ، شاكرا ادارة مدرسة ذكور مسقط الثانوية على التعاون في تنفيذ الحفل.

وتخلل الحفل عروض كشفية، واغاني وطنية من تنظيم وتنفيذ طلبة المدرسة.