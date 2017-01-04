الحمد الله يطلع وفدا من البرلمان البريطاني على انتهاكات الاحتلال خاصة هدم المنازل والتهجير القسري

رام الله/PNN- استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وفدا برلمانيا بريطانيا، حيث استعرض آخر المستجدات السياسية والاقتصادية، وأطلعهم على انتهاكات الاحتلال.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على التزام القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس بحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن إسرائيل تتنصل من كافة الاتفاقيات الموقعة معها، وتستمر في سياسة الهدم التهجير القسري خاصة في القدس والمناطق المسماه “ج”.

وأوضح الحمد الله أن مطالبة القيادة لوقف الاستيطان لا تأتي في سياق الشروط المسبقة للعودة إلى المفاوضات كما تدعي الحكومة الإسرائيلية، كون الاستيطان غير شرعي وفق كافة القرارات الدولية خاصة قرار مجلس الأمن الأخير، والذي يطالب بوقف كافة أشكال الاستيطان في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وقال رئيس الوزراء: “إن إنهاء الاستيطان ينقذ حل الدولتين، ولا نريد أن ينتهي الأمر بدولة واحدة بنظام فصل عنصري، ونؤمن بالعدالة الدولية لتحصيل حقوقنا المشروعة للخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وقدم الحمد الله الشكر للبرلمان البريطاني لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مطالبا بالضغط على الحكومة البريطانية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومقاطعة منتجات المستوطنات والتي تندرج ضمن المنتجات غير الشرعية على الصعيد الدولي.