بالصور: ضبط مستلزمات طبية غير صالحة للاستخدام في القدس

القدس/PNN- ضبطت الضابطة الجمركية 9 مشاتيح مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية في بلدة الرام شمال مدينة القدس .

واشار بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام وصل PNNنسخة عنه: انه تم ضبط الكمية بناء على معلومات لدى مديرية الضابطة في رام الله وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العسكرية تم تفتيش المخازن التي توجد فيها البضاعة ، وبحضور مديرية الصحة قسم الرقابة الدوائية تبين ان جزء من الكمية غير صالح للاستخدام والجزء الاخر مجهول المصدرلعدم توفر الاوراق اللازمة وسوء تخزينها ، واقرت اتلافها .

وأوضح البيان أن المضبوطات تمثلت بكمية كبيرة من الأدوية والمشارط والمقصات والإبر المنوعة .

وتهيب الضابطة الجمركية بالإخوة المواطنين بضرورة عدم التعامل والتعاطي مع مثل هذه البضائع ومروجيها لما تشكله من خطر على صحتهم وصحة ابنائهم وضرر بالاقتصاد الوطني .