الأسير نداف معزول في زنزانة انفرادية ويخضع لتحقيق قاسٍ منذ اعتقاله

رام الله/PNN- تعزل إدارة معتقل ومركز توقيف وتحقيق “المسكوبية” المعتقل أحمد علي نداف (28 عاماً)، من بلدة رنتيس في محافظة رام الله والبيرة، في زنزانة انفرادية، وتخضعه للتحقيق منذ اعتقاله بتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم.

وأوضح محامي نادي الأسير الفلسطيني، عقب زيارته للأسير نداف إثر رفع أمر منع لقائه بالمحامي عنه يوم أمس؛ أن الأسير خضع لتحقيق قاسٍ يستمرّ لـ(18 ساعة) متواصلة لمدّة ستة أيام، فيما تحوّل التحقيق من بعد ذلك لمدّة ست ساعات يومياً.

مشيراً إلى أن محقّقي الاحتلال يقومون بتكبيل يديه وقدميه بالأصفاد الحديدية، ويجلسونه على كرسي حديدي طيلة ساعات التحقيق.

وأضاف المحامي أن إدارة السّجن تعزله في زنزانة انفرادية تفتقد لأدنى الظروف الصحية والمعيشية السّليمة، إذ لا يتوفّر داخلها سرير للنوم، والغطاء الذي يزوّد به ذو رائحة كريهة، كما ويوجد المرحاض بداخل زنزانته بدون أي عازل، لافتاً إلى أن معاناته تزداد مع الظروف الجوية الباردة، لا سيما وأن نافذة صغيرة في الزنزانة تبقى مفتوحة.