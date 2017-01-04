وزير الاتصالات يبحث مع وزيرة الدولة النمساوية أفق التعاون المشترك

رام الله/PNN- بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أ.د علام موسى ووكيل وزارة الاتصالات م. سليمان زهيري والمدراء العامين اليوم الاربعاء مع وزيرة الدولة النمساوية لشؤون الرقمنة والتنوع والخدمة المدنية منى دوزدار والوفد المرافق لها أولويات التعاون المشترك في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، وذلك في مقر الوزارة برام الله.

وشرح د. موسى ما وصلت اليه الحكومة الإلكترونية والتي تعمل الوزارة منذ سنوات على تطويرها لتقديم خدمات جديدة ومميزة للفلسطينيين على غرار الدول المتقدمة، وتحدث عن الخطوات العملية التي قامت بها الوزارة وعلى مدار سنوات للحصول على حق فلسطين في ترددات الجيل الثالث دون إمكانية التشغيل الى هذه اللحظة.

واستعرض مجالات عمل الوزارة والمعيقات الاسرائيلية التي تواجه تطور القطاع وأبرز الانجازات في قطاعات البريد والاتصالات وتكنويوجا المعلومات، مشيرا إلى أبرز الاحتياجات والاولويات والتي حددت حسب استراتيجية الوزارة. مؤكداً أهمية استقطاب الخبرات النمساوية للمساهمة في تطوير القطاع الفلسطيني بما يتوافق مع التطور التكنولوجي الهائل في دول العالم.

من جانبها عبرت الوزيرة منى دوزدار عن استعداد بلادها للتعاون في المجالات التكنولوجية في مجالات الرقمنة والتنوع والتدريب والحكومة الإلكترونية، واستعرضت ما توصلت إليه الحكومة النمساوية في هذه المجالات، مؤكدة استعداد بلادها للتعاون بكافة المجالات.