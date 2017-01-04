المحافظ رمضان يطلع قائد البعثة الكندية على أوضاع المحافظة

جنين/PNN- أطلع محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان خلال لقاءه ، اليوم، قائد فريق البعثة الكندية العميد ” تريفور كادو ” والوفد المرافق له على أوضاع المحافظة وحضر من المحافظة مديرة العلاقات العامة والإعلام سناء بدوي ، وأماني أبو بكر رئيس قسم العلاقات الدولية .

ورحب المحافظ رمضان بالوفد ، وقدم شكره للحكومة الكندية على دورها في دعم المؤسسة الأمنية وتطوير أداءها بكفاءة وجاهزية عالية .

وتطرق إلى الوضع العام الداخلي ، ومشيرا إلى انخفاض حالات الجريمة وإطلاق النار ، وتعزيز السلم الأهلي الاجتماعي . وأكد رمضان أن محافظة جنين ستشهد حالة اقتصادية وجذب للاستثمار في مشروع المنطقة الصناعية الحدودية .

وعن الوضع السياسي عبر عن عدم تفاؤله بسبب عدم الاستقرار وذلك راجع إلى ممارسات الاحتلال في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الماضية بتكريس التي تجاوزت ما نصت عليه اتفاقية اوسلو ، حيث أخضعت إلى سيطرتها مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية و أمعنت في تدمير المنازل واقتحامات للمناطق التي تقع تحت سيطرة الفلسطينيين . و أضاف المحافظ ورغم ذلك ليس إمامنا سوى الحديث عن التوجه السلمي في محاولة لحل المعضلات التي تمر بها القضية الفلسطينية .

وحول مؤتمر باريس قال رمضان نحن معنيين ،وكذلك فرنسا مشكورة، بضرورة إيجاد حل من خلال العودة للمفاوضات ولكن إسرائيل ذاتها ليست لديها المصداقية والقناعة بضرورة إيجاد سلام عادل . وقال رمضان يتطلب تحركا فعليا نحو السلام و إسرائيل لن تفعل شيئا حيال ذلك.

وتمنى رمضان أن تكون هنالك ضوء أمل على المستوى السياسي يشعر به شعبنا ، وهذه مسؤولية تقع على المجتمع الدولي الذي يحارب الإرهاب ونحن نعاني من الإرهاب الإسرائيلي لكننا نبذل كحكومة فلسطينية ما بوسعنا أن نقوم به لحفظ أمن شعبنا وتحقيق احتياجاتهم للعيش الكريم، و السعي لتطبيق القانون وإرساء قواعد للأمن الاجتماعي لجعل الناس في حالة سلام مع بعضهم لأن الجهل والفقر وسط خصب للعنف الذي نحاربه . من جانبه شكر العميد تريفور المحافظ على الاستقبال وما قدمه من معلومات ، ومتمنيا أن تستقر الأوضاع في فلسطين وتحقيق التنمية الشاملة ، واستعرض العديد من المشاريع والمساعدات التي تقدم لوزارة الداخلية الفلسطينية لتحقيق الأمن الداخلي .