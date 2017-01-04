ارتفاع طفيف على مؤشر بورصة فلسطين

وأغلق مؤشر القدس على 535.79 نقطة، مرتفعا 0.04 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.49%، واستقرار مؤشر قطاع التأمين مع انخفاض مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.44%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.06%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.76%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 243 ألف سهم، في 90 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 14 شركة، ارتفع منها سهم شركتي بنك فلسطين والاتصالات الفلسطينية وانخفض سهم 7 شركات، واستقر سهم 5 شركات.

وانخفض سهم شركات القدس للمستحضرات الطبية، ومطاحن القمح الذهبي، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والوطنية لصناعة الكرتون، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والبنك الإسلامي الفلسطيني، ودار الشفاء لصناعة الأدوية.

واستقر سهم الشركات التالية: البنك الإسلامي العربي، والعربية الفلسطينية للاستثمار”إيبك”، والعربية الفلسطينية لمراكز التسوق، والفلسطينية للكهرباء، وبنك القدس.