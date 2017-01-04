رئيسة بلدية بيت لحم تستقبل وفداً برلمانياً أوروبياً وتستعرض تحديات مدينة بيت لحم

بيت لحم/PNN- إستقبلت رئيسة بلدية بيت لحم الأستاذة فيرا بابون، اليوم الأربعاء، في دار بلدية بيت لحم وفداً برلمانياً أوروبياً رفيع المستوى بحضور ممثل الإتحاد الأوروبي في فلسطين رالف طراف، حيث قدمت بابون في قاعة الجلسات في البلدية عرضاً إلكترونياً ينقل واقع مدينة بيت لحم، وخاصة الخارطة التي تستعرض أهم ممارسات الإحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع وسيطرته على معظم مساحة المحافظة ضمن ما يعرف بالمنطقة (ج)، فضلا عن الحواجز الإسرائيلية وجدار الفصل العنصري الذي فصلها عن توأمتها القدس وراجع فرص التنمية.

وأشارت بابون إلى قضية الاستيطان ووجود ما يقارب ال 19 مستوطنة في محافظة بيت لحم، ما يؤثر سلبا على واقع المدينة، حيث أشارت أن بيت لحم العالمية برسالتها تعاني كل يوم من مماراسات إضافية جعلتها أشبه بسجن الكبير ما دفع بالعديد من العائلات والشباب التلحمي إلى الهجرة. كما وتحدثت بابون عن حجم تضرر بيت لحم بهذا الواقع اذ تعاني من نسبة البطالة والفقر التي تعتبر الأعلى فلسطينيا.

وتحدث بابون عن مخطط بيت لحم الهيكلي، وسعي البلدية للوصول إلى خطة مواصلات تساعد في حل أزمة المرور الخانقة.

ومن جانبهم تقدم أعضاء الوفد البرلماني بمجموعة من الأسئلة لبابون للإستفسار عن تفاصيل أخرى تخص مدينة بيت لحم.