جامعة بيرزيت تحصد الجوائز عبر شبابيك القانون والإعلام والهندسة

رام الله/PNN- حقق طلبة جامعة بيرزيت مزيدا من النجاحات في غضون الاسابيع الماضية عبر ثلاثة من طلبتها وخريجيها الذين فازوا بجوائز على مستويات القانون، والإعلام، والهندسة الميكانيكية.

واختارت الأميرة بسمة بنت طلال، خريجة دائرة الاعلام في جامعة بيرزيت زينة صندوقة لتكون شخصية صحفية اعلامية نسائية متميزة لعام 2016 .

وقالت صندوقة إن الفضل في اختيارها يعود في الاساس لما تعلمته عن اسس مهنة الصحافة في جامعة بيرزيت، موضحة أن البرنامج الذي تقدمه دائرة الإعلام في الجامعة ساعدها لتتميز بقوة في الوسط الإعلامي في فلسطين، وتصبح خلال سنوات قليلة شخصية إعلامية مميزة.

كما فاز طالب الهندسة الميكانيكية بالجامعة محمد عابدة بمسابقة ‪IMS Manufacturing Challenge والتي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الخامس للشبكة العربية للإبتكار “عينك” 2016 في العاصمة الأردنية عمان.

وقال عابدة إنه تمكن خلال المسابقة من إيجاد نظام تتبع لوحدات تبريد محركات السيارة “الرديتر” وذلك لتسهيل العودة للمعلومات التصنيعه عند الحاجة إليها لاحقا، موضحا أنه تم تسجيل النظام الذي اكتشفه ضمن إبداعات العرب لإيجاد حلول واقعية لبعض المشكلات العملية التي تواجه قطاع الصناعة.

وقال عابدة إن المشاركة شكلت تحدياً شخصياً كبيرا له من أجل تحديد مستواه الأكاديمي ضمن الإطار العربي، موضحا” لولا الذي تعلمناه هنا في جامعة بيرزيت لما فزنا، وقد تبين لي أننا ننافس بقوة على مستوى العرب بفضل البرامج الاكاديمية المميزة في مجال الهندسة في الجامعة”.

إلى ذلك فازت خريجة الجامعة تمارا توفيق تميمي بجائزة ” سارة سبلز” والتي تقدمها كلية القانون في جامعة الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة لجامعة لندن لأفضل رسالة ماجستير خلال العام الدراسي.

وحصلت تميمي، على شهادة البكالوريوس من جامعة بيرزيت عام 2011، وحصلت بعد ذلك على منحة “شفينيج” لإكمال دراسة الماجستير بجامعة لندن، وقد ركزت في بحثها على ملف تدمير الممتلكات والترحيل غير القانوني للفلسطينيين في القدس الشرقية.

واشارت تميمي إلى اعتزازها بحصولها على شهادة القانون من الجامعة والتي فتحت المجال أمامها لتلتحق بالماجستير وتتميز ببحوثها على مستوى العالم.

وتقدم جامعة بيرزيت اكثر من ١٠٠ برنامج اكاديمي عبر ثماني كليات و١١ معهدا تشمل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراة. ولمزيد من المعلومات عن البرامج الاكاديمية للجامعة برجاء ضغط الرابط التالي.