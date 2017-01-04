النائب العام يترأس اجتماعاً مع أعضاء النيابة العامة المكلفين بمتابعة قضايا الاحداث

رام الله/PNN- ترأس النائب العام المستشار د. احمد براك، اليوم الاربعاء، اجتماعاً لأعضاء النيابة العامة المكلفين بمتابعة قضايا الاحداث ويأتي ذلك في إطار تطوير عمل أعضاء النيابة العامة ورفع مستوى كفاءتهم في تلك القضايا.

حيث أكد النائب العام على مدى أهمية قانون عدالة الاحداث وإنشاء نيابة متخصصة للأحداث في مكتب النائب العام والمقر اختصاصها بموجب تشريع وطني، ودور نيابة الاحدث في حماية الاطفال المعرضين للخطر والاحداث ، والعمل على ترسيخ مفهوم الحماية والاصلاح والدمج المجتمعي لتلك الفئة وفق النصوص القانونية بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل كالوساطة وتنفيذها والاجراءات القانونية والتوعية المجتمعية، وشدد عطوفته على ضرورة التنسيق والتعاون الدائم مع مختلف الشركاء ذو العلاقة من الشرطة ووزارة التنمية وغيرها، وتوحيد كافة الجهود في اطار ابراز دور النيابة العامة في متابعة القضايا المتعلقة بالاحداث في فلسطين لترقى بالمستوى الدولي.

من جانبه اشار رئيس نيابة الاحداث الاستاذ ثائر خليل الى المسؤوليات الملقاة على عاتق اعضاء النيابة العامة في حدود الاختصاصات المستمدة من القانون من حيث الاشراف والمتابعة والتنسيق بين النيابات الجزئية في المحافظات والمتخصصة ونيابة الاحداث في مكتب النائب العام، وكذلك تم التطرق الى المفاهيم الاساسية في عمل نيابة الاحداث وضرورة عقد اجتماعات دورية بين اعضاء النيابة لنقاش اية مستجدات او معيقات وكيفية تجاوزها.