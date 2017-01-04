هيئة الأسرى: 505 قاصرين ادخلوا لسجن عوفر خلال العام 2016

رام الله /PNN-أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر الأربعاء، أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال، أدخلت 505 أسرى قاصرين إلى قسم الأشبال في سجن عوفر خلال العام 2016، بعد أن تم اعتقالهم والتحقيق معهم والتنكيل بهم في مراكز التوقيف والتحقيق.

وقالت الهيئة، أنه تم تحويل 10 أشبال من بين هؤلاء للاعتقال الإداري خلال العام المنصرم، وأنه تم اعتقال 205 من بين هؤلاء من المنازل، و98 من الطرقات، 23 من على الحواجز، و33 تم استدعائهم واعتقالهم بعد مقابلاتهم في احد مراكز التحقيق.

كما أوضحت، أن 29 شبلا بين هؤلاء اعتقلوا بعد أن أصيبوا بالرصاص، وقد فرضت على الأسرى الأشبال خلال الشهر الأخير من العام 2016 غرامات مالية وصلت لـ 60.000 شيكل