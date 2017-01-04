غرفة الخليل تبحث التعاون مع حركة فتح إقليم وسط الخليل

الخليل/PNN-بحثت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل سبل التعاون المشترك مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” – إقليم وسط الخليل ، وذلك خلال استقبال مجلس إدارة الغرفة لوفد من أعضاء لجنة المنطقة الغربية اليوم الأربعاء.

وفي مقدمة اللقاء رحب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل المهندس محمد غازي الحرباوي بالوفد الضيف، وقدم لهم التهاني بمناسبة انتخابهم مؤخراً في انتخابات الحركة لمنطقة غرب الخليل، آملاً لهم التوفيق لخدمة أبناء شعبنا، مؤكداً أن غرفة الخليل تولي أهمية كبيرة لإقامة علاقات طيبة ومتكاملة مع كافة المؤسسات لما فيه خير الصالح العام.

وعرج الحرباوي على دور غرفة الخليل في المساهمة بحملات الدعم والمناصرة وتحمل المسؤولية الاجتماعية، لتشمل خدماتها القطاع الخاص والمجتمع ككل، مؤكداً أن الغرفة التجارية أضحت مرجعية لاتخاذ القرارات في مختلف المجالات.

ونوه أمين سر الغرفة التجارية أحمد غازي القواسمي إلى ذكرى انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، واستهل هذه المناسبة للتذكير بضرورة التكاتف للارتقاء بهذه الحركة العملاقة، مؤكداً على أهمية التعاون للنهوض بالخليل نحو الأفضل على كافة المستويات.

فيما أكد نائب أمين سر الغرفة التجارية المهندس أحمد حسونة على الدور الوطني الذي تلعبه حركة فتح في الحفاظ على النسيج الوطني الفلسطيني، آملا للحركة مزيداً من التقدم لخدمة الشعب الفلسطيني، وأبدى استعداد غرفة الخليل للتعاون في خدمة المجتمع المحلي.

بدوره، أثنى أمين سر حركة فتح للمنطقة الغربية زكريا ابو عيشة على دور غرفة الخليل في دعم المجتمع المحلي، ومساهمتها في النهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الخليل تستحق العمل لأجلها خاصة في ظل المعاناة الكبيرة التي يعانيها سكانها جراء سياسية الاحتلال الاسرائيلي بحقهم، مؤكداً ان حركة فتح تعتبر صمام الأمان للشعب الفلسطيني وقضيتنا العادلة.

وفي نهاية اللقاء قدم وفد حركة فتح درع تكريمي للغرفة التجارية، لجهودها في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.