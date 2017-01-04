الاحتلال يشدد الحراسة حول 3 قضاة عسكرين

القدس/PNN – قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، تشديد الحراسة على ثلاثة ضباط يعملون كقضاة عسكريين في محاكم الاحتلال، بعد تلقيهم تهديدات بالقتل إثر إدانتهم للجندي الإسرائيلي الئور ازاريا الذي تعمد قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف قبل أشهر عدة في مدينة الخليل.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرينوت العبرية، أن مجموعة من الإسرائيليين المتطرفين أرسلوا تهديدات بالقتل للضباط الإسرائيليين وهم القاضي الإسرائيلي “مئير هيلر والعميد كرميلو هبيو والمقدم يرون ستيفن” مما دفع قوات الاحتلال لاتخاذ قرار بتشديد الحراسة عليهم.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في مدينة “تل أبيب” أدانت ظهر اليوم الأربعاء الجندي بجيش الاحتلال “اليئور آزريه” قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، في الرابع والعشرين من شهر آذار من العام الماضي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بالقتل.

وقالت القاضية” إن الجندي نفذ القتل على خلفية انتقامية، وليس من باب الإحساس بالخطر”.