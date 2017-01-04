حماس توافق على المشاركة في لجنة المجلس الوطني

الدوحة/PNN – أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” موافقتها على المشاركة في اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني.

وقال مصدر مسؤول داخل المكتب السياسي للحركة اليوم الأربعاء، إن الحركة وافقت على المشاركة في الجلسات التحضيرية للمجلس الوطني التي ستعقد في 10 و 11 الجاري ببيروت.

يشار إلى أن القيادي في حماس أسامة حمدان قال في تصريح سابق إن الحركة تدرس قضية المشاركة في اللقاءات التحضيرية للمجلس الوطني المزمع عقدها ببيروت في 10 و11 يناير الجاري.

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وجه دعوات خطية لأعضاء اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لعقد المجلس الوطني للاجتماع يومي 10و11/1/2017 في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح الزعنون في تصريح الأحد الماضي، أن الدعوة لعقد الاجتماع جاءت بعد سلسلة مشاورات جرت بين الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، استنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادر بتاريخ 27/12/2016، الذي دعا اللجنة التحضيرية للاجتماع.