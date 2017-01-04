مجلس إدارة مجلس الزيت يعقد اجتماعه الدوري بالبيرة

البيرة/PNN – عقد اليوم مجلس إدارة مجلس الزيتون الفلسطيني اجتماعه الدوري في مقر المجلس في مدينة البيرة، وبحث المجلس التقرير الاداري والمالي وارقام عن موسم الزيت وجائزة الزيت الذهبية.

وأكد المهندس فارس الجابي رئيس المجلس على الدور الحيوي للمجلس في قطاع اقتصادي زراعي حيوي قطاع الزيتون والزيت واهمية الاهتمام بالجودة وزيادة استهلاك الفرد من زيت الزيتون وتشجيع المنتجين على التقدم لجائزة الزيت الذهبية ومحاربة تهريب الزيت من السوق الإسرائيلي الذي يضارب الزيت الفلسطيني الامر الذي يستدعي اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد التهريب.

واستمع المجلس الى التقرير الاداري والمالي الذي قدمه المدير العام للمجلس فياض فياض والذي تضمن نشاطات وانجازات المجلس وعلاقاته التشاركية مع عديد المؤسسات التي يتقاطع معها المجلس، والاتفاقيات التي وقعها المجلس مع المؤسسات الدولية لدعم نشاطات ومشاريع المجلس.

وجرى نقاش موسع للتقرير الاداري والمالي وتم اقرارهما من قبل المجلس. وتركز النقاش على محاور رئيسية تشكل رؤية عمل المجلس في المرحلة القادمة من خلال ضرورة التركيز على الرئيسين المكونين لقطاع الزيت والزيتون وهم المزارع والمعاصر والتسويق والمنتجين، ضرورة التعامل مع السياسات في عمل المجلس ليأخذ المجلس دوره الطبيعي، التركيز على القضايا المحورية للقطاع الممثلة بتهريب الزيت، الضرائب على الزيت، فاتورة الكهرباء للمعاصر.

وركز المجلس النقاش على جودة الزيت والتركيز على اهمية انجاح جائزة الزيت الذهبي والاستفادة من خبرات الفريق الوطني للتذوق، والتركيز على اهمية العمل من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية عن إدارة الجودة في المعاصر.

واستعرض رامز عبيد عضو مجلس الإدارة مرض التدهور السريع في الزيتون وهو مرض وبائي بكتيري حجري يصيب الشجرة ولا يكافح واضراره كبيرة ويتم تدريب طواقم وزارة الزراعة على مكافحة هذا المرض ضمن سياق خبرات عالمية.

واشار صلاح هنية عضو المجلس أن جمعية المستهلك تنظم برنامجا لزيادة استهلاك الفرد الفلسطيني للزيت من اجل تقليل الفائض ومن نواحي صحية، وفي ذات الوقت نرى ضرورة للتركيز على الجودة في المراحل كافة وتصنيف الزيت ووضع بطاقة بيان على عبوات الزيت ليعرف المستهلك ما هو الزيت الذي يستهلكه.