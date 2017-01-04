شباب الخليل يتوجه إلى لبنان لمواجهة العهد

الخليل/PNN-توجهت بعثة فريق شباب الخليل الثلاثاء إلى العاصمة اللبنانية بيروت، استعداداً لمواجهة مضيفه العهد يوم الخميس المقبل، بالدور التمهيدي الثاني للبطولة العربية بكرة القدم.

وكان فريق شباب الخليل خاض غمار معسكر مغلق في العاصمة الأردنية عمان، اشتمل على خوض مباراة ودية مع اليرموك انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة.

ويتطلع فريق شباب الخليل إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تعزز من حظوظه بالتأهل، وهو الذي سيعود ليستضيف العهد يوم 12 يناير الجاري، في لقاء الإياب.

والتحق ببعثة شباب الخليل رئيس النادي جهاد الجبريني، حيث التقى اللاعبين وحفزهم على ضرورة تحقيق النتيجة المأمولة، مؤكداً ثقته بالجهاز الفني، ولاعبي فريق كرة القدم.

ويضم فريق شباب الخليل لاعبين مميزين، مثل أشرف نعمان، وفهد العتال، وأحمد أبو ناهية.