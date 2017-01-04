بالفيديو: الطفل “الجبار” ينقذ شقيقه من الموت

امتلك طفل صغير شجاعة منقطعة النظير عندما هب لمساعدة شقيقه التوأم الذي كاد يموت أمام عينيه، حسب ما أظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة ” الصن” البريطانية، الثلاثاء، إن الشقيقين كانا يلهوان في غرفتهما عندما وقعت خزانة على أحدهما، وبدأ أن أحد الطفلين لقي مصرعه.

لكن تبين، وفقا للفيديو الذي وثق الحادث، أن الطفل لم يصب بأذى، لكنه ظل محاصرا أسفل الخزانة وكان يبكي.

وبدا الشقيق الآخر بداية الأمر مذهولا أمام ما حدث، لكنه سرعان ما استوعب الموقف وبدأ بالبحث عن كيفية إنقاذ شقيقه المحاصر تحت الخزانة.

وراح يدفع بديديه الصغيرتين الخزانة عن جسد شقيقه، إلى أن تمكن الأخير من الخروج من سالما، إذ بدا أنه لم يصب بأذى.