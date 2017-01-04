“الصحة” و “إغاثة أطفال فلسطين” تبحثان توسعة قسم جراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي

رام الله/PNN – بحث وزير الصحة د. جواد عواد مساء اليوم مع رئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين د. ستيف سوسبي تطوير وتوسعة قسمي العناية المكثفة وجراحة قلب الأطفال بمجمع فلسطين الطبي.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده الوزير عواد مع د. سوسبي في مكتب الوزير برام الله.

وتم خلال الإجتماع بحث ومناقشة تطوير وتوسعة قسمي العناية المكثفة للأطفال وجراحة قلب الأطفال وذلك بدعم من جمعية إغاثة أطفال فلسطين.

وأكد وزير الصحة على أهمية تطوير وتوسعة هذه الأقسام والتي تعد الأولى من نوعها على صعيد المشافي الحكومية مشددا على أن ذلك سيسهم بشكل كبير في توطين عمليات القلب للأطفال داخل وزارة الصحة.

وقال الوزير عواد ” تم إجراء 46 عملية جراحة قلب للأطفال في مجمع فلسطين الطبي خلال العام 2016 ونسعى الى زيادة عدد الأسرة في قسم العناية المكثفة للأطفال إضافة الى إستقطاب الكفاءات وتعيين الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل القسم بطاقته القصوى”.

بدورة أكد رئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين على إستعداد الجمعية لدعم ومساندة الوزارة وتقديم الدعم اللازم لتطوير أقسام الأطفال وجراحة القلب للأطفال.

يذكر بأن قسم العناية المكثفة للأطفال بمجمع فلسطين الطبي يتسع حاليا ل 8 أسرة وغرفة عمليات واحدة حيث تسعى الوزارة لتطويره وتوسعته.

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