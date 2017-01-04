آرسنال يحقق إنجازاً تاريخياً لم يحدث من قبل!

مدريد/PNN – عوض آرسنال الإنجليزي تأخره أمام بورنموث أمس الثلاثاء بثلاثة أهداف دون رد إلى التعادل بثلاثة أهداف في كل شبكة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

آرسنال تأخر بثلاثة أهداف دون رد أمام صاحب الأرض، لكنه استطاع العودة في آخر 20 دقيقة بفضل أهداف أليكسيس سانشيز، ثم لوكاس بيريز، وأخيراً أوليفيه جيرو في الوقت بدل الضائع.

وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ النادي ضمن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز التي ينجح فيها في العودة من التأخر بنتيجة 0-3 وتحقيق التعادل بنتيجة 3-3.

يذكر أن آرسنال تعثر للمرة الثالثة آخر 5 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز متلقياً هزيمتين وتعادل، الأمر الذي جعله مهدداً بخسارة المركز الرابع لصالح غريمه وجاره توتنهام هوتسبير الذي سيواجه تشيلسي الليلة.

المصدر: sport 360