الكلية العصرية الجامعية تستضيف لقاءين لطلبة الجامعات المشاركة في مسابقة “المحكمة الصورية”‏

رام الله/PNN – استضافت الكلية العصرية الجامعية – مبنى المحامي الدكتور حسين الشيوخي، بمدينة رام الله، وضمن الاستعدادات ‏للمشاركة في مسابقة المحكمة الصورية للقانون الدولي (جيسوب)، لقائين تدريبيين لطلبة الجامعات الفلسطينية التي ستشارك في المسابقة.‏

وتلقى الطلبة المشاركون في اللقاءين، تدريبا عمليا على اجراءات المسابقة والاحكام والقواعد القانونية التي تحكمها، بالاضافة الى نقاش ‏الطلبة لمنظمي المسابقة من خلال ممثليهم في نقابة المحامين الامريكيين.‏

وفي السياق، اشار د.عبد الرحمن ريحان منسق البرنامج في قسم القانون وأحد المشرفين على فريق الكلية العصرية الجامعية المشارك في ‏المسابقة، الى اهمية تهيئة الفرق الفلسطينية للمشاركة في المسابقة الدولية التي تشارك فيها ما يزيد على مئة دولة.‏

وأعرب د.ريحان عن أمله في أن تحصل الفرق الفلسطينية المشاركة، على مراكز متقدمة في هذه المسابقة.‏

بدورها شكرت الخبيرة القانونية المنتدبة من قبل النقابة الامريكية المدربة بحر حسيني، الكلية العصرية الجامعية على استضافتها لهذين ‏اللقاءين، وتقديمها لكل التسهيلات اللازمة لعقدهما، مثمنة تعاون الكلية في هذا الجانب.‏