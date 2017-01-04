رام الله/PNN – استضافت الكلية العصرية الجامعية – مبنى المحامي الدكتور حسين الشيوخي، بمدينة رام الله، وضمن الاستعدادات للمشاركة في مسابقة المحكمة الصورية للقانون الدولي (جيسوب)، لقائين تدريبيين لطلبة الجامعات الفلسطينية التي ستشارك في المسابقة.
وتلقى الطلبة المشاركون في اللقاءين، تدريبا عمليا على اجراءات المسابقة والاحكام والقواعد القانونية التي تحكمها، بالاضافة الى نقاش الطلبة لمنظمي المسابقة من خلال ممثليهم في نقابة المحامين الامريكيين.
وفي السياق، اشار د.عبد الرحمن ريحان منسق البرنامج في قسم القانون وأحد المشرفين على فريق الكلية العصرية الجامعية المشارك في المسابقة، الى اهمية تهيئة الفرق الفلسطينية للمشاركة في المسابقة الدولية التي تشارك فيها ما يزيد على مئة دولة.
وأعرب د.ريحان عن أمله في أن تحصل الفرق الفلسطينية المشاركة، على مراكز متقدمة في هذه المسابقة.
بدورها شكرت الخبيرة القانونية المنتدبة من قبل النقابة الامريكية المدربة بحر حسيني، الكلية العصرية الجامعية على استضافتها لهذين اللقاءين، وتقديمها لكل التسهيلات اللازمة لعقدهما، مثمنة تعاون الكلية في هذا الجانب.
الكلية العصرية الجامعية تستضيف لقاءين لطلبة الجامعات المشاركة في مسابقة “المحكمة الصورية”
رام الله/PNN – استضافت الكلية العصرية الجامعية – مبنى المحامي الدكتور حسين الشيوخي، بمدينة رام الله، وضمن الاستعدادات للمشاركة في مسابقة المحكمة الصورية للقانون الدولي (جيسوب)، لقائين تدريبيين لطلبة الجامعات الفلسطينية التي ستشارك في المسابقة.