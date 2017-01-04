صيدم يبحث مع وزيرة الدولة النمساوية لشؤون الرقمنة والخدمة المدنية توسيع آفاق التعاون

رام الله/PNN – التقى وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، وزيرة الدولة لشؤون الرقمنة والتنوع والخدمة المدنية في الحكومة النمساوية منى دزدار.

وأطلع صيدم الوزيرة الضيف على واقع التعليم في فلسطين والتوجهات التطويرية والحراك الذي تشهده الوزارة في سبيل خدمة العملية التعليمية التعلمية وتعزيز الشراكات والعلاقات مع البلدان والدول الصديقة والشقيقة في العديد من المجالات وعلى رأسها التعليم.

وأشار صيدم إلى البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة خاصة برنامج رقمنة التعليم الذي أطلقته الوزارة في العديد من مدارسها إيماناً بجدوى توظيف التكنولوجيا في المنظومة التربوية وإطلاع الطلبة على مهارات التعليم الحديث، مؤكداً أنه سيصار إلى توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع النمسا تتضمن تعزيز التعاون التعليمي.

وتطرق إلى التحديات التي تواجه التعليم في فلسطين لا سيما في القدس التي تعاني من سياسات الأسرلة والتهويد ومحاربة المنهاج الوطني ومحاولة فرض المناهج الإسرائيلية وضرب مقومات الهوية الفلسطينية، لافتاً إلى المسابقات والجوائز التي حصدتها الأسرة التربوية خلال العام الماضي في العديد من المحافل الاقليميية والعربية والعالمية.

من جانبها تحدثت دزدار عن تجربة النمسا في مجال استثمار وتطبيق تكنولوجيا المعلومات في خدمة التعليم، مؤكدةً على أهمية توسيع التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات التعليم وتعزيز التبادل الثقافي والعلمي وكذلك الاستفادة من الخبرات النمساوية في هذا المجال.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة د. بصري صالح والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أنور زكريا ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي والوفد المرافق للوزيرة دزدار.