الدفاع المدني : وفاة مواطن جراء سقوطه ببئر مياه قيد الانشاء بالسموع

الخليل/PNN – توفي مواطن 35 عاما سقط في بئر فارغ قيد الانشاء، مساء اليوم الاربعاء، في بلدة السموع شرق الخليل.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني ان طواقمه قامت باخلاء مواطن يبلغ من العمر 35 عام بعد سقوطه في بئر للمياه قيد الانشاء في السموع ونقلته الى اقرب مركز طبي وقد اعلن عن وفاته.