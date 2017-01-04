الدفاع المدني : وفاة مواطن جراء سقوطه ببئر مياه قيد الانشاء بالسموع

الخليل/PNN – توفي مواطن 35 عاما سقط في بئر فارغ قيد الانشاء، مساء اليوم الاربعاء، في بلدة السموع شرق الخليل.
وقال الدفاع المدني الفلسطيني ان طواقمه قامت باخلاء مواطن يبلغ من العمر 35 عام بعد سقوطه في بئر للمياه قيد الانشاء في السموع ونقلته الى اقرب مركز طبي وقد اعلن عن وفاته.
من جهته قال الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إن الشرطة والنيابة تحققان بأسباب وفاة مواطن من بلدة السموع.
وأوضح ارزيقات في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن الشرطة والنيابة فتحتا تحقيقا لمعرفة أسباب وفاة مواطن (35 عاما) سقط في بئر مياه قيد الانشاء، في بلدة السموع جنوب الخليل.