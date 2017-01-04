بدء الاستعدادات لاقامة معرض التطوير العقاري الأول في نابلس

نابلس/PNN – أعلنت جمعية المطورين العقاريين في نابلس، بالتعاون مع شركة ديارنا لادارة الحدث، عن بدء الاستعدادات لاقامة المعرض الأول في نابلس للتطوير العقاري خلال الاشهر القليلة القادمة، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على واقع العقار في المحافظة وتعزيز المنافسة الايجابية بين شركات التطوير العقاري والمشاركين في المعرض، بما ينعكس ايجابا على المواطن الفلسطيني وتحديدا في محافظة نابلس.

بدوره، صرح المهندس محمد الشنار رئيس جمعية المطورين العقاريين ان اقامة هذا المعرض سيكون تظاهرة عقارية اقتصادية ضخمة تتعدى مجرد فكرة معرض إلى مهرجان عقاري ضخم يسعى لتعزيز المنافسة الايجابية بين جموع المطوريين، ويستعرض اخر مشاريعهم في المحافظة، ويناقش الواقع الذي وصل اليه العقار والمشاكل والعقبات التي يعاني منها، بالتعاون التام والتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والوزارات والمؤسسات الأخرى، بما يعزز أواصر الترابط بين القطاع العام والخاص ويساهم في التنمية المستدامة.

واعتبر الشنار ان اقامة المعرض مناسبة هامة لوضع ملف العقارعلى طاولة المسؤولين لمناقشة مستقبله والتحديات التي يواجهها، حيث سيحتوي المعرض على مساحات خاصة لعرض تصاميم المشاريع الخاصة بشركات التطوير العقاري، ومساحات عرض للشركات الصديقة للتطوير العقاري، بما يخدم واقع العقار في المحافظة وبالتالي يخدم المواطنين.

ووجه الشنار دعوته لكل شركات العقار للمشاركة الفاعلة في المعرض بما يعكس الصورة الحقيقية لواقع العقار في نابلس، كما دعا المؤسسات المصرفية والبنوك لتقديم الاستفادة من المعرض والمشاركة في تقديم العروض التسويقية الخاصة لتسهيل الشراء المباشر من قبل المواطنين، وتقديم التمويل المناسب والمنافس للشركات العقارية بما يحفز الاستثمار، كما دعا كل جهات الاختصاص والجهات الصديقة الى التعاون مع الجمعية لضمان نجاح المعرض.