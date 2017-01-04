“الإعلام”: القضاء الإسرائيلي يشرعن استباحة دم الأبرياء في فلسطين

رام الله/PNN – تعتبر وزارة الإعلام الادانة التي صدرت عن ما يسمى المحكمة العسكرية الإسرائيلية في قضية “الجندي القاتل إلؤور أزاريا”؛ قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل قبل عدة أشهر استباحة للدم الفلسطيني، ودعوة للفتك بأبناء شعبنا.

وأكدت الوزارة أن حيثيات الادانة على قاتل أطلق النار مباشرة وبدم بارد على رأس الشريف الجريح والممدد على الأرض، واعتراف الاحتلال بـ”إن الجندي نفذ القتل على خلفية انتقامية، وليس من باب الإحساس بالخطر” دليل إدانة يمكن البناء عليه لملاحقة كل المتورطين في قتل أبناء شعبنا؛ تدلل على تبادل الأدوار بين جيش الاحتلال والقضاء والمتطرفين، والاستخفاف بدمنا، وإطلاق يد الإرهاب.

وترى الوزارة في المحاكمة الصورية التي تضاف إلى مئآت بل آلاف الأمثلة تشجيعًا على: تنفيذ المزيد من الجرائم الوحشية، واستسهال الضغط على الزناد، والمنافسة على الفتك بالضحايا؛ وتشجيع عمليات القتل، والتحريض المتواصل بقيادة حكومة عنصرية، استمرار تعامل إسرائيل مع المنظومة الدولية باعتبارها فوق القانون.

وتطلق الوزارة نداءً لكل من يمتلك وثيقة أو مقاطع فيديو من أبناء شعبنا تثبت تورط الاحتلال، تقديمها لجهات الاختصاص لتكون الأساس في ملاحقة القتلة أمثال أزاريا، الذين يتجردون من إنسانيتهم، ويتسلحون بالعنصرية والكراهية والتطهير العرقي، في كل المنابر الحقوقية وأولها المحكمة الجنائية الدولية.

وتحث الوزارة مجلس الأمن الدولي على عدم المرور على هذا الحكم، وتناشد سائر المنظمات الحقوقية في العالم على ملاحقة جنود الاحتلال القتلة في كل المحافل لمحاكمتهم على جرائم لا تسقط بالتقادم.